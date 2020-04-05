Правительство выделило более 352 млн рублей на жилье ветеранам ВОВ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Минстрою РФ 352,37 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Распоряжение опубликовано в воскресенье на сайте правительства РФ.

"Минстрою России в 2020 году выделены 352,37 млн рублей из резервного фонда правительства для предоставления субвенций субъектам РФ на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ", - говорится в документе.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что внес в правительство предложение выделить деньги на квартиры для 221 ветерана Великой Отечественной войны, отметив, что Мишустин его подписал.