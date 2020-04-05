Аналитики подсчитали, что продажи имбиря и чеснока выросли в России более чем вдвое

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Продажи имбиря и чеснока на фоне распространения в России коронавирусной инфекции выросли более чем вдвое. Такие данные представила IT-компания "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных, ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков с более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей стране - прим. ТАСС).

Что делать и чего ждать?

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

Эксперты сравнили продажи в период с 23 марта по 2 апреля 2020 с аналогичным периодом прошлого года.

"Имбирь - объем продаж в денежном выражении вырос на 136%, средний чек покупки составил 81 рублей за одну покупку, на 71% выше аналогичного периода прошлого года", - отметили эксперты.

Объем продаж чеснока вырос на 166%, средний чек составил 49 рублей за покупку, что на 59% больше, чем в прошлом году за тот же период.

Ранее о повышенном росте спроса на имбирь ТАСС сообщили ретейлеры - "Магнит", "Утконос" и X5 Retail Group. Они связывают рост спроса со стремлением покупателей защититься от коронавируса и укрепить иммунитет. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не отказываться от имбиря, но в то же время не уповать на его эффективность при лечении коронавируса.

Объем продаж лимонов вырос на 54%, средний чек составил 115 рублей за покупку, увеличившись на 49%. Объем продаж меда вырос на 19%, средний чек 230 рублей за покупку, на 9% выше аналогичного периода прошлого года.