{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперты из США предрекли глобальный продовольственный кризис из-за пандемии COVID-2019

Согласно отчету Международного центра сотрудничества при Нью-Йоркском университете, резкий рост цен на продукты первой необходимости уже грозит некоторым странам мира

ТАСС, 5 апреля. Продовольственная система во всем мире переживает беспрецедентное потрясение из-за пандемии коронавируса, что может привести к росту цен на продукты питания. Это следует из отчета Международного центра сотрудничества при Нью-Йоркском университете (NYU CIC). Под наибольшие риски попадают рис и пшеница, утверждается в отчете.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Существует реальный риск возникновения кризиса цен на продовольствие в результате распространения COVID-2019", - говорится в исследовании. Причиной этого, с одной стороны, стал возросший на панических настроениях населения спрос на отдельные виды продуктов питания. При этом на другую часть товаров спрос упал из-за изоляционных мер, принимаемых правительствами многих стран.

"Мы полагаем, что существует риск скачка цен на рис и, возможно, пшеницу, что будет расходиться с тенденцией снижения цен на другие товары", - отмечается в исследовании CIC. Резкий рост цен на продукты первой необходимости уже грозит некоторым странам мира, таким как Афганистан, Нигерия, Германия и Австралия. При этом риск возникновения такой тенденции высок и в других регионах, однако по ним пока отсутствует статистика цен.

Так, стоимость тайского риса, принимаемого за товарный бенчмарк, растет третий месяц подряд, отмечается в отчете. В марте его цена достигла $560 за тонну, что является максимумом с 2013 года. К примеру, в декабре стоимость тайского риса составляла в среднем $420 за тонну. Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 15% только за вторую половину марта и достигли $5,72 за бушель.

Волатильность цен на товары связана в первую очередь с вводимыми странами-экспортерами ограничений. Так, Вьетнам, третий по величине поставщик риса, временно приостановил продажу на экспорт для обеспечения внутренней продовольственной безопасности. При этом Китай, крупнейший в мире потребитель риса, повысил закупочные цены на некоторые сорта риса, и намеревается закупить рекордные объемы для формирования резервов. Ограничение на экспорт пшеницы может ввести и Россия, крупнейший в мире экспортер этого вида зерна.

Эксперты CIC опасаются, что рост цен на такие важные продовольственные культуры как рис и пшеница могут привести к социальным протестам, что уже происходит в ряде стран Африки и Афганистане. По мнению ученых, вопрос о несогласованных экспортных ограничениях, которые могут привести к социальной нестабильности в ряде регионов мира, необходимо обсудить на площадках международных организаций.

Теги
АвстралияАфганистанНигерияСШАТаиландГерманияКитайВьетнамПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Кабмин 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий
Как сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, сейчас он дорабатывается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС