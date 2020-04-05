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Кабмин 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий

Как сообщили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, сейчас он дорабатывается
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий, сейчас он дорабатывается. Об этом сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

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"Список дополняется и корректируется в оперативном режиме. Финальный список системообразующих предприятий будет утвержден 10 апреля на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики", - сказали в секретариате Белоусова.

Список формируется на основании следующих критериев: предложения профильных министерств, а также оборот предприятий и численность сотрудников, пояснили в секретариате, отметив, что в настоящее время документ дорабатывается при участии региональных властей всех субъектов РФ.

На текущей неделе Минэкономразвития РФ сообщило, что подготовило обновленный перечень системообразующих предприятий с учетом предложений отраслевых министерств, в настоящее время он находится в процессе обсуждения. В предыдущем списке было 646 организаций.

3 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 апреля проработать меры по обеспечению устойчивости системообразующих предприятий. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительством сформирован перечень системообразующих предприятий, который включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами - до 4000 организаций. Кроме того, организован мониторинг их финансово-экономического состояния, по результатам которого будет разработан комплекс мер поддержки.

При этом ранее правительство не поддержало инициативу Минфина включить несколько десятков российских банков и финансовых организаций в список системообразующих предприятий. Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другим.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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