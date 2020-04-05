Сбербанк дал разъяснения о предоставлении кредитных каникул

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сбербанк советует взвешенно подойти к решению об оформлении кредитных каникул, прибегать к ним только в случае наличия документального подтверждения соответствующего права. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье релизе, где даются пояснения правил предоставления кредитных каникул для граждан, чей доход за предшествующий месяц снизился на 30 и более процентов по сравнению со среднемесячными доходами 2019 года.

"Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам - 1 500 тысяч рублей; по автокредитам - 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц - 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц - 100 тысяч рублей", - говорится в публикации.

В банке отметили, что условия кредитных обязательств клиентов, которые не смогут предоставить соответствующего подтверждения, будут возвращены к прежним, что приведет к образованию просроченной задолженности и начислению неустойки.

"В настоящее время по программам реструктуризации банка наблюдается тенденция к массовому обращению за льготным периодом [о возврату кредита] при отсутствии документального подтверждения ухудшения финансовой ситуации. Это означает, что лишь каждая десятая заявка на реструктуризацию подтверждена официальным документом", - добавили в банке.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). В соответствии с принятыми нормами, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Заемщик может обратиться [в банк] в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня выдвижения требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней - по потребительским кредитам.