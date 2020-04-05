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Песков: Россия настроена на конструктивные переговоры по стабилизации мирового рынка нефти

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российская сторона настроена на конструктивный переговорный процесс, направленный на стабилизацию мирового рынка энергоносителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.

"Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+. Президент [Владимир] Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным, для того, чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей", - сообщил Песков.

Он отметил, что в нынешних условиях российские партнеры из Саудовской Аравии пошли на беспрецедентные скидки и беспрецедентное увеличение добычи нефти. По его словам, это привело к тому, что вскоре могут быть заполнены "все хранилища нефти в мире".

"Танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как плавучие канистры <...> В итоге мы просто получим совершенно минимальную цену нефти, что не выгодно ни одной из стран", - добавил он.

Действие сделки ОПЕК+, державшейся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшей стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилось 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - увеличить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.

Развал сделки привел к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за эпидемии коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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