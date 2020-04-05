Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Экономический кризис, вызванный в том числе пандемией коронавируса, продолжит проявляться в дальнейшем. Для его преодоления понадобится координация антикризисных мер со стороны многих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", - сказал он в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.

"Предстоит много работы", - добавил Песков.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.