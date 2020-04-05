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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков признал, что продление нерабочих дней является огромной нагрузкой на экономику

Представитель Кремля рассказал, что это решение вызывало разногласия

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Решение о продлении нерабочей недели в России вызывало разногласия, так как это - серьезная нагрузка на экономическую жизнь страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.

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"Это действительно так. И действительно, для экономической жизни это чрезвычайная и огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком "минус", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли споры вокруг решения о продлении нерабочей недели.

"Но здесь есть одна константа: в любом случае для нас главное - это жизнь и здоровье людей", - добавил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин 2 апреля выступил с новым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля 2020 года, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. Органы власти, аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу. Президент подчеркнул, что сохранение рабочих мест и доходов граждан даже в условиях пандемии - безусловный приоритет властей.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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