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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин поручил проработать вопрос вывоза авиатранспортом граждан КНР из России

Авиасообщение между двумя странами было ограничено 1 февраля на фоне пандемии коронавируса

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и МИД РФ проработать с китайской стороной вопрос целесообразности организации вывоза воздушным транспортом граждан КНР, которые не могут вернуться на родину. Об этом говорится в решениях по итогам совместного заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, опубликованных на сайте кабмина в воскресенье.

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"МИД России, Минтрансу России проработать с Китайской Стороной целесообразность организации централизованного вывоза воздушным транспортом граждан КНР, находящихся на территории Российской Федерации и не имеющих возможности вернуться на родину в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Авиасообщение между РФ и Китаем было ограничено 1 февраля на фоне пандемии коронавируса. Тогда рейсы между двумя странами сохранялись только между Москвой и несколькими городами Китая, их мог выполнять исключительно "Аэрофлот" и несколько китайских перевозчиков. В конце марта авиасообщение с Китаем, как и с остальными странами, было закрыто полностью. Также 4 апреля сообщалось, что была приостановлена работа временных пассажирских коридоров между Благовещенском в Амурской области и китайским городом Хэйхэ из-за предстоящего ледохода на реке Амур.

Международные рейсы, которые вывозят граждан РФ домой, остановлены с 4 апреля. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщили, что полеты возобновятся в понедельник, 6 апреля.

О коронавирусе

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человека, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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