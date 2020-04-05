Исследование: Россия почувствует экономический кризис сильнее других стран

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Экономический кризис, вызванный одновременно беспрецедентным падением цен на нефть и последствиями распространения в мире коронавирусной инфекции, для России может оказаться куда более серьезным, чем для мира в целом: вероятнее всего, страну ожидает двухлетняя рецессия даже при конструктивном сценарии развития событий. Об этом говорится в исследовании, подготовленном Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Развитие ситуации с эпидемией коронавируса и ценами на нефть, видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому сценарному варианту, считают авторы исследования. "Очевидно, уже не удастся избежать более или менее жесткой рецессии - с соответствующими социальными последствиями, включая скачок бедности и безработицы. Отметим, что для нашей страны из-за самой "идеальности" экономического шторма - сочетания "карантинного шока" с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса и резкого падения "нефтяных доходов" (да еще на фоне как раз исчерпавшей себя экономической модели, сильно "завязанной" на нефтяной фактор и уже не способной к интенсивному росту) - кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом", - говорится в аналитической записке.

Если для большинства других стран само падение цен на нефть, а значит, и на топливо, является стимулирующим фактором, то для России ситуация принципиально иная, отмечают эксперты. Снижение цен на нефть, обуславливая сжатие внутреннего спроса, приведет к тому, что существенная часть распустивших персонал на карантин предприятий просто не смогут полноценно открыться вновь, и чем дольше продлится карантин, тем этот эффект будет жестче, указывают авторы исследования.

Конструктивный сценарий

Экономисты ЦМАКП составили конструктивный сценарий развития событий для России, подразумевающий активную антикризисную политику государства. В данном сценарии при условии принятия властями мер по сдерживанию безработицы, монетарном стимулировании отраслей экономики, поддержке инвестиционной активности спад ВВП удастся сдержать на уровне 2,3-2,5% в 2020 году и 0,5-0,8% в 2021 году, с выходом на прирост в 0,6-1% в 2022 году.

"Сдерживание безработицы в данном сценарии является важнейшим приоритетом политики. Соответственно, если в кризисном сценарии она в 2021-2022 годах может достичь 6,7-7% рабочей силы, в полтора раза выше уровня 2019 года, то в сценарии с активной государственной поддержкой экономики в 2021 году ее удается сдержать на уровне 5,5-5,8%, с дальнейшим интенсивным снижением", - говорится в исследовании.

Меры, принимаемые для предотвращения безработицы, поддержат и рост реальных доходов населения. "С учетом умеренной безработицы, выигрыш по динамике реальных располагаемых доходов населения тоже довольно велик - 1-1,3% в 2020 году, 0,4-0,7% в 2021 году, 0,1-0,3% в 2021 году", - говорится в исследовании.

Сценарий с активной антикризисной политикой является более инфляционным, чем кризисный. "Однако весь скачок инфляции может прийтись на 2020 год (7,5-8% против 7,2-7,5%); впоследствии инфляция будет быстро падать, и уже в 2021 году может оказаться ниже, чем в кризисном сценарии", - заключают авторы исследования.