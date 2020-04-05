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Мировые цены на нефть

Bloomberg: Россия снизит производство нефти на 10%, если США согласятся сократить добычу

По данным агентства, речь может идти о снижении производства на 1 млн баррелей в сутки

ТАСС, 5 апреля. Россия может снизить на 10% производство нефти при условии, что к сокращению добычи также присоединятся США. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

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По его информации, Москва готова взять на себя десятую часть от общей суммы сокращений добычи. Таким образом, речь может идти о снижении производства на 1 млн баррелей в сутки.

3 апреля глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, что считает необходимым странам - добытчикам нефти совместно сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки.

4 апреля пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева сообщила корреспонденту ТАСС, что встреча министров ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка пройдет 9 апреля в формате видеоконференции.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом

Теги
СШАРоссияМировые цены на нефть
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