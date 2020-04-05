Плодоовощной союз попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров на два месяца

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с просьбой запретить импорт помидоров сроком на два месяца для недопущения ухудшения положения отечественных производителей овощей. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Просим ввести временный запрет сроком на 2 месяца на поставки томатов в Российскую Федерацию <...> с целью недопущения ухудшения положения на рынке овощей защищенного грунта", - говорится в документе.

По мнению авторов письма, в связи с девальвацией рубля и распространением коронавируса, а также введением и последующим продлением режима самоизоляции на всей территории Российской Федерации, одними из наиболее пострадавших в отрасли сельского хозяйства являются производители овощей в защищенном грунте, так как они не могут остановить свое производство и овощи не входят в перечень продуктов первой необходимости, пользующихся наибольшим спросом (крупы, макароны, консервы).

Данная ситуация уже привела к резкому падению спроса и снижению оптовых цен на огурцы и томаты - по отдельным позициям до 50% к аналогичному уровню 2019 года. Сложившиеся оптовые цены на огурцы и томаты уже делают тепличный бизнес нерентабельным, говорится в письме.

При этом на российский рынок продолжают поступать импортные томаты, доля которых в общем объеме рынка составила в 2019 году 52%. По данным плодоовощного союза, в январе - марте 2020 года в РФ ввезено более 79 тыс. тонн томатов на сумму более $100 млн. В основном поставки осуществлялись из Азербайджана, Марокко, Турции и Китая. Как сообщается в письме, эта импортная продукция наравне с падением спроса из-за самоизоляции граждан оказывает дополнительное давление на оптовую цену помидоров, дальнейшее снижение которой может привести к банкротству действующих тепличных предприятий.

Как отметил генеральный директор ТД "Мое Лето", который специализируется на выращивании тепличных овощей Вагиф Бикулов, завышенные цены в магазинах и снижение спроса на некоторые группы товаров приводит к снижению уходимости товара с полки. При этом цена на полках магазинов не меняется и по-прежнему остается достаточно высокой. В связи с этим формируется переизбыток товара. В результате чего, производители овощей, так как это скоропортящаяся продукция, вынуждены снижать цены.

"Это приводит к ценовой войне на рынке и без выгоды для покупателей производители вынуждены реализовывать товар гораздо дешевле себестоимости. Безусловно такая ситуация оказывает влияние на рентабельность и устойчивость компаний агропромышленного сектора", - сказал Бикулов. По его мнению, это приведет к тому, что в будущем многие агропромышленные компании будут вынуждены столкнуться с серьезными финансовыми сложностями, вплоть до банкротств предприятий. В результате может пострадать продуктовая безопасность страны, поэтому сейчас крайне важно принять ряд мер, например, снизить цены на полках магазинов категории фрукты и овощи, заключил он.