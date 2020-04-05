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Пандемия коронавируса нового типа

Завод детских игрушек в ТОР "Котовск" начал производство антисептика для борьбы с COVID-19

Предприятие стало вторым заводом моногорода, выпускающим продукцию для борьбы с коронавирусной инфекцией

ТАМБОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Компания по производству детских товаров, являющаяся резидентом ТОР "Котовск" в Тамбовской области, начала выпуск антисептического геля для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Фонда развития моногородов.

Ранее гендиректор Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) Ирина Макиева сообщила, что часть предприятий в российских моногородах переориентировалась на производство масок и антисептиков, дефицит которых возник из-за распространения коронавируса.

"Предприниматель из моногорода Котовска Тамбовской области, ранее специализировавшийся на изготовлении товаров для детского творчества, запустил производство антисептического геля для помощи городу и региону в борьбе с коронавирусом. На данный момент изготовлено около 2 тонн продукции", - сообщили в пресс-службе фонда.

Как сообщил глава города Котовск Алексей Плахотников, завод по производству кинетических игрушек "МКИ" стал вторым предприятием моногорода, выпускающим продукцию для борьбы с коронавирусной инфекцией. "Ранее, благодаря финансовой поддержке Фонда развития моногородов, Котовский завод нетканых материалов освоил выпуск ткани, которая идет на производство медицинских масок и другой защитной продукции. Предприятию был выдан займ на расширение производства - 93 млн рублей", - уточнил Плахотников.

Моногород Котовск Тамбовской области получил статус ТОР в декабре 2017 года на 10 лет. В настоящий момент ТОР заключил соглашение с 10 резидентами, которые создали 186 рабочих мест. До конца текущего года планируется увеличить этот показатель до 15 резидентов. Объем инвестиций составит 10 млрд рублей.

Теги
РоссияТамбовская областьПандемия коронавируса нового типа
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