Фермерскую продукцию начнут продавать в розничных сетях на Кубани в период карантина

КРАСНОДАР, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Кубани в связи карантином и приостановкой работы рынков и ярмарок в качестве помощи фермерам начнут реализацию их продукции в сети розничных магазинов в муниципалитетах. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в воскресенье.

Кубань - один из первых регионов в РФ, где ввели режим карантина, по распоряжению губернатора края Вениамина Кондратьева, ограничения начали действовать с 31 марта и продлены, предварительно, до 12 апреля. В рамках карантинных мер была прекращена работа рынков и ярмарок выходного дня, где традиционно реализуют продукцию фермеры. При этом Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России, большая доля сельского населения занимается фермерством.

"В связи с приостановкой работы продовольственных рынков и ярмарок выходного дня малым формам хозяйствования предложено несколько вариантов реализации продукции. Фермеры могут реализовывать ее в мелкой розничной сети муниципальных образований. Для этого необходимо обратиться в районные управления сельского хозяйства и проинформировать специалистов на местах о наличии продукции и объемах, готовых к сбыту",- говорится в сообщении министерства.

В качестве альтернативы фермерам предлагают сбывать продукцию через логистические центры "Дары Кубани" и АО "Тандер", кооператив "Кубанское поле" выразил готовность принимать на реализацию до 40 тонн продукции в сутки.