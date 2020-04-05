{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"АвтоВАЗ" частично возобновит деятельность с 6 апреля

Речь идет о работе отдельных подразделений, связанных с разработкой новых проектов, а также учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" с 6 апреля возобновит работу отдельных подразделений, связанных с разработкой новых проектов, а также учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью, сообщает профсоюзная организация предприятия.

На эту тему
Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом. Главное

"В соответствии с постановлением №212 правительства Самарской области от 3 апреля, "АвтоВАЗ", как системообразующее предприятие, продолжает разрешенную законодательнством деятельность в дни, объявленные нерабочими. В этой связи с 6 апреля возобновят работу отдельные подразделения, связанные с разработкой новых проектов, отдельные подразделения, связанные с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью", - говорится в сообщении.

При этом в профсоюзе уточнили, что в соответствии с тем же постановлением, по решению руководителей подразделений часть сотрудников переведена в режим удаленной работы на дому.

Ранее, согласно указу президента России Владимира Путина, неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей в целях профилактики коронавируса. "АвтоВАЗ" приостанавливал конвейер на этот период. Позднее президент заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

Как ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), "АвтоВАЗ" в феврале 2020 года снизил продажи автомобилей Lada на российском рынке на 7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 25 тыс. машин.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи компании в РФ в 2019 году увеличились на 1%, до 362,356 тыс. машин.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Фермерскую продукцию начнут продавать в розничных сетях на Кубани в период карантина
Для реализации продукции в мелкой розничной сети муниципальных образований фермерам следует обратиться в районные управления сельского хозяйства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС