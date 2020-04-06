Курсирование всех поездов из России в другие страны приостановлено

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Курсирование поездов между РФ и другими странами приостановлено на фоне пандемии коронавируса. Ранее в воскресенье РЖД отменили поезда последнего международного сообщения - в Белоруссию, до этого компании пришлось закрыть более 20 зарубежных направлений.

Кроме того, временно закрыто сообщение и между городами РФ и Калининградом. Речь идет о поездах №30/29 Калининград - Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля, №80/79 Калининград - Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

Ранее Белорусская железная дорога сообщила, что временно отменяется курсирование поездов №2/1 Минск - Москва отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля, а также №52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург (из Бреста - с 5 апреля, из Санкт-Петербурга - с 6 апреля).

Всего с начала распространения нового коронавируса РЖД отменили курсирование поездов в сообщении с 21 страной - Абхазией, Австрией, Азербайджаном, Германией, Италией, Казахстаном, Китаем, КНДР, Киргизией, Латвией, Литвой, Молдавией, Монголией, Польшей, Таджикистаном, Узбекистаном, Украиной, Францией, Финляндией, Чехией и Эстонией.

На сайте РЖД создан раздел с актуальной информацией об отмененных маршрутах. В связи со снижением спроса сокращена частота курсирования ряда поездов внутри РФ, некоторые из них, которые имеют альтернативу на маршруте, отменили.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.