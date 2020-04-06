"КамАЗ" возобновляет производство грузовиков

КАЗАНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. "КамАЗ" с понедельника в полном объеме возобновит производство грузовиков, несмотря на продление нерабочих дней до 30 апреля. Это подтвердил ТАСС руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев.

Предприятие приостановило работу с 30 марта в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. 3 апреля ТАСС сообщал, что автопроизводителем после консультаций с руководством Республики Татарстан и федеральными органами было принято решение возобновить работу с 6 апреля.

"Ничего не изменилось (из планов возобновить производство с 6 апреля - прим. ТАСС), с понедельника возобновляем работу. Это касается всего производства", - сообщил Афанасьев.

В пятницу предприятие сообщило, что меры профилактики эпидемии коронавируса будут усилены. К ежедневным осмотрам работников, проведению дезинфекции мест общего пользования и транспорта добавится дистанционная работа части персонала и гибкий график начала работы производств. В компании поясняли, что в условиях распространения коронавируса и принятых мер по самоизоляции техника "КамАЗа" необходима для обеспечения доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, а также перевозки медицинского оборудования и работы организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, для борьбы с коронавирусом на автозаводе наладили производство противоэпидемических костюмов и масок, предназначенных для врачей камазовских подразделений.

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "КамАЗа" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).