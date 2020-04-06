"Известия": СФ предлагает включить финансирование детского отдыха в бюджет на 2021 год

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре предлагает включить в федеральный бюджет на 2021 год финансирование летнего отдыха детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. По данным сенаторов, для реализации проекта, который сейчас прорабатывается, необходимо будет выделить порядка 5 млрд рублей из бюджета, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Совфед.

"У нашего комитета есть предложение по бюджету на 2021 год, с которым будем выступать во время этой весенней сессии. Необходимо вернуть статью расходов по финансированию летнего отдыха детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Уже больше четырех лет этой статьи расходов нет в бюджете. В нашем комитете инициативу все поддержали. И мы будем на этом настаивать", - сообщила изданию член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова.

Как напомнил "Известиям" член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, в соответствии с федеральным законодательством, ответственность за организацию и обеспечение детского отдыха лежит на региональных властях.

"Уже несколько лет все финансирование производится из региональных, муниципальных источников, а также за счет средств предприятий. Лишь отдельные направления оплачиваются из федерального бюджета - это молодежные и подростковые лидерские смены, смены для одаренных детей и для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока - "Таланты Арктики". Это неправильно, здесь должна быть общая, субсидиарная ответственность и регионов, и Российской Федерации", - заявил сенатор.

Он отметил, что в Совфеде неоднократно поднимался этот вопрос, однако он до сих пор не решен. По мнению Шатохина, следует либо вернуться к практике 2016 года, когда из федерального бюджета на оздоровление детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, уходило порядка 4,6 млрд рублей, либо, как с 2009 по 2016 год, выделять средства из федерального бюджета на софинансирование в целом всех оздоровительных программ регионов.

В правительстве и Минфине газете не предоставили оперативного ответа.