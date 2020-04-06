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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Трамп: США введут пошлины на импортную нефть, если ситуация на рынке не нормализуется

При этом американский лидер полагает, что делать этого не придется

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы ввести значительные пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется. Об этом заявил в воскресенье на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Если они не поладят, то я бы это сделал. Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины", - сказал американский лидер, комментируя положение на глобальном топливном рынке, а также шаги России и Саудовской Аравии, касающиеся добычи нефти.

По словам Трампа, вводить импортные пошлины на нефть США позволяет превращение в нетто-экспортера черного золота. "Потому что мы теперь независимы [от поставок энергоресурсов из-за рубежа], у нас есть собственная нефть. И если бы ввели пошлины, то мы бы, по сути, говорили: "Мы не хотим [закупать] иностранную нефть, никакую иностранную нефть, мы просто будем использовать свою. И это помогло бы спасти [оказавшуюся в чрезвычайно сложном положении американскую нефтедобывающую] индустрию", - считает глава Белого дома.

"Я применю пошлины, если придется. Не думаю, что мне придется, так как Россия не получает пользу от этой [ситуации]. И Саудовская Аравия не получает от этого пользу", - добавил глава администрации США.

Ранее пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева сообщила ТАСС, что совещание ОПЕК+ по стабилизации нефтяного рынка пройдет 9 апреля в формате видеоконференции. Провести такую встречу для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка.

Теги
СШАРоссияСаудовская АравияТрамп, ДональдСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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