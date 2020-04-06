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Хайнань ускорил развитие зоны свободной торговли после улучшения ситуации с коронавирусом

Регион намерен наращивать транспортное взаимодействие

ХАЙКОУ /Китай/, 6 апреля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань приступила к интенсивному продвижению проектов по формированию зоны и порта свободной торговли после успешной ликвидации на острове вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"На текущем этапе ведется работа по активизации [межрегионального и международного] взаимодействия с упрощением процедур инвестирования, - рассказал представитель местной администрации. - Для стимулирования развития особое внимание уделяется юридической составляющей, мы прорабатываем эффективные меры и создаем более благоприятные условия, в том числе в области экологии".

Он отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, регион намерен наращивать транспортное взаимодействие с участием как национальных, так и иностранных логистических компаний. Администрация острова напомнила, что развитие туризма, в том числе круизных путешествий, - одна из наиболее приоритетных задач, а политика безвизовых поездок для граждан 59 стран остается неизменной и, как ожидается, будет содействовать оживлению экономических и культурных обменов. Местные магазины беспошлинной торговли в Хайкоу, Санья и Боао уже восстановили работу после вынужденного простоя и, по данным властей, будут проводить акции, чтобы активизировать потребление, в том числе в режиме онлайн.

Параллельно на Хайнане возобновлены все крупные строительные проекты, которые осуществляются с учетом правил эпидемиологической безопасности. К производственной деятельности вернулись практически все 400 ключевых индустриальных предприятий провинции. Особое внимание уделяется развитию портовой зоны экономического развития Янпу на северо-западном побережье острова, где в соответствии с особым распоряжением Госсовета КНР реализуется масштабная программа по созданию международных таможенных складов.

Одновременно активизировала деятельность и местная энергетическая отрасль. В частности, региональное отделение ведущей китайской нефтегазовой корпорации "Синопек", располагающей крупнейшими запасами углеводородов в Азии, за первые два месяца 2020 года увеличило продажи нефтепродуктов на 76% в годовом исчислении, до 1,56 млн тонн.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно- исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
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