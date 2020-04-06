{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

CNBC: American Airlines отменяет 90% рейсов в двух аэропортах Нью-Йорка

Их общее количество сократится до 11

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания American Airlines временно отменила более 90% своих авиарейсов в международных аэропортах имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардиа в Нью-Йорке в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNBC.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его данным, авиаперевозчик будет выполнять только восемь рейсов из аэропорта Ла-Гуардиа по сравнению с около 170 в апреле 2019 года. Число выполняемых полетов из аэропорта имени Джона Кеннеди доведено лишь до трех с около 80 в апреле прошлого года.

Другой авиаперевозчик United Airlines, как сообщала в субботу телекомпания NBC, временно отменит около 90% своих авиарейсов в аэропортах Либерти (штат Нью-Джерси) и Ла-Гуардиа. В Либерти авиакомпания в день обслуживала 139 внутренних авиарейсов в 62 города США. Теперь эти показатели сокращены до 15 рейсов в девять американских городов. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о рассмотрении вопроса о временном ограничении авиасообщения с городами, являющимися эпицентрами распространения коронавируса в стране.

Как сообщил в воскресенье губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, на территории штата число новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 8 327, их общее число достигло 122 031. Число смертей выросло с 3 565 до 4 159. 2 апреля было подтверждено 562 случая смерти, 3 апреля - 630, а 4 апреля - 594.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 337,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом 9 633 человека умерли, выздоровели 17 449 пациентов.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В лидерах - Ингушетия, Дагестан, Чукотка и Смоленская область
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС