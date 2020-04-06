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Власти китайского города Санья выделили $55 тыс. на жилищные субсидии талантливым кадрам

Финансовую поддержку получили 34 сотрудника 11 предприятий

САНЬЯ /Китай/, 6 апреля. /ТАСС/. Власти города-курорта Санья в южной китайской провинции Хайнань с начала текущего года выделили первую партию жилищных субсидий проживающим в городе талантливым специалистам общей суммой 385 тыс. юаней (порядка $55 тыс.). Как сообщил портал "Саньясиньвэньван", финансовую поддержку получили 34 сотрудника 11 предприятий.

Как отмечается, эти меры направлены на поддержку проживающих в Санья талантливых кадров, привлечение в регион новых высококвалифицированных специалистов и содействие строительству зоны свободной торговли острова.

Как отмечает "Саньясиньвэньван", предоставление субсидий осуществлялось в центре государственных услуг Санья в режиме "единого окна", созданного специально для обслуживания талантливых кадров. Этот сервис был запущен в 2018 году и включает в себя оказание услуг по 17 направлениям, среди которых - регистрация по месту жительства, оформление социального страхования, выдача жилищных субсидий, зачисление в дошкольные образовательные учреждения детей таких сотрудников, оказание консультаций при ведении предпринимательской деятельности и др.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно- исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
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