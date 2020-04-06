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Пандемия коронавируса нового типа

Apple разработала защитные лицевые щитки для медработников

Компания планирует еженедельно производить 1 млн таких средств индивидуальной защиты

ТАСС, 6 апреля. Американская корпорация Apple спроектировала защитные лицевые щитки, которыми планируется снабжать медиков, работающих с инфицированными коронавирусом. Компания планирует еженедельно производить 1 млн таких средств индивидуальной защиты. Соответствующее заявление на своей странице в Twitter опубликовал в воскресенье генеральный директор корпорации Тим Кук.

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"Мы всей компанией приложили широкие усилия для того, чтобы собрать вместе наших разработчиков, инженеров, специалистов по упаковке и поставщиков для разработки, производства и поставок лицевых щитков для медицинских работников", - сообщил Кук в своем видеообращении. По его словам, щитки полностью регулируемы и собираются менее чем за две минуты.

В обращении Кук также отметил, что, по последним данным, с помощью своей глобальной сети снабжения Apple обеспечила поставки более чем 20 млн медицинских масок. "Мы постоянно и тесно сотрудничаем с медицинскими работниками и властями по всем Соединенным Штатам, чтобы убедиться в том, что они (маски - прим. ТАСС) поступили в те места, где они больше всего нужны, - сказал гендиректор. - Мы надеемся как можно скорее расширить поставки за пределы страны".

Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что магазины Apple в США решено оставить закрытыми до начала мая из-за масштабов распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Apple изначально временно закрыла свои магазины на территории материкового Китая. 14 марта аналогичное решение было принято в отношении предприятий розничной торговли корпорации в США и других странах.

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Пандемия коронавируса нового типа
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