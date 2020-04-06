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Пандемия коронавируса нового типа

Силуанов: ситуация с коронавирусом привела к наступлению новой реальности в экономике

Россия накопила достаточно запасов, чтобы отреагировать на все изменения, заявил министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса влияет на целый ряд отраслей экономики, однако Россия накопила достаточно запасов, чтобы реагировать на связанные с новой реальностью изменения. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1".

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"Мы видим, что ситуация с коронавирусом влияет не только на отрасли, связанные с нефтедобычей, с нефтепереработкой, но и на целый ряд других отраслей. Для нас это новая реальность. Тем не менее, мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас, как золотовалютных резервов у Центрального банка, так и резервов правительства, которых будет достаточно для того, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят сегодня в экономике и в бюджете", - сказал он.

Силуанов отметил, что доходная база бюджета будет сокращаться. "Но мы готовились к таким временам. Тучные времена прошли сейчас. Приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве", - добавил он.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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