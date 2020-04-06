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Пандемия коронавируса нового типа

АТОР предложила заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года

Как отметили в ассоциации, туроператоры смогут восстановить работу после снятия ограничительных мер только благодаря переносу сроков туров
Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в правительство РФ письмо с предложением новых мер по поддержке туриндустрии, среди которых - отсрочка выплат туристам за аннулированные в связи с пандемией туры до 2022 года с предоставлением депозитного сертификата. Об этом сообщает "Вестник АТОР".

Это нужно для того, чтобы турист в течение срока "заморозки" имел право выбрать на сумму первоначального платежа любой тур.

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Как сообщается в письме на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя министра экономического развития Сергея Галкина, организаторы выездного и внутреннего туризма смогут восстановить работу после снятия ограничительных мер только благодаря переносу сроков туров.

"Ситуация с коронавирусом пришлась на период, когда туроператоры активно готовились к летнему сезону, внося значительные средства за размещение и перевозку своим партнерам. Это мировая практика организованного туризма, и сегодня партнеры туроператоров подтверждают готовность оказать оплаченные услуги после нормализации эпидемиологической обстановки. Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие - неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура", - приводит "Вестник АТОР" цитату из письма ассоциации.

В АТОР заявили также, что ассоциация готова принять участие в разработке документа, который даст туристу право перенести средства на оплату другого тура или отдельной услуги и позволит соблюсти права туроператоров и их клиентов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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