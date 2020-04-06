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Хайнань расширит выставочный комплекс в Хайкоу для проведения масштабных мероприятий

Планируется, что площадь строящихся наземных помещений объекта составит 113,6 тыс. кв. м, подземных - 85 тыс. м

ХАЙКОУ /Китай/, 6 апреля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань ускорила темпы работы по модернизации и расширению выставочного комплекса в городе Хайкоу, где будут регулярно проводиться масштабные общественные и политические мероприятия. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Согласно плану, площадь строящихся наземных помещений объекта, состоящего из главного холла, экспозиционных залов и конференц-центра, а также большой площадки для парковки автомобилей, составит 113,6 тыс. кв. м, подземных - 85 тыс. м. Как утверждают конструкторы, он будет подходить для форумов с участием до 10 тыс. человек.

"Благодаря этому проекту Хайнань сможет организовывать крупные конференции и выставки, успешно развивать соответствующее направление <...> Пока в регионе нет аналогичных достаточно масштабных комплексов, и проводить крупные, а также сверхкрупные выставочные мероприятия не представляется возможным", - прокомментировал это событие профессор Гэн Сунтао из Школы туризма при Хайнаньском университете.

Как проинформировала организация, несущая ответственность за реализацию проекта, на текущий момент уже практически завершено подведение воды и электричества, в ближайшие три месяца будет готова стальная конструкция крыши, а через год завершатся работы по ее покрытию. Новое строение будет составлять органичное целое со зданиями комплекса, возведенными в сентябре 2010 года.

"Это позволит ускорить формирование на Хайнане зоны и порта свободной торговли", - уточнил представитель местных властей.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно- исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайСи ЦзиньпинХайнань
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