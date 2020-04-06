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Возможный трубоукладчик "Северного потока - 2" движется в сторону Европы курсом на Испанию

Судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке в феврале
Описание
© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал возможным достройщиком газопровода "Северный поток - 2", продолжает двигаться к Европе. В настоящее время судно, начавшее свой путь из Находки, огибает Африку у берегов Анголы и движется на север Атлантики, направление - порт Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания), свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

В феврале судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда оно должно было прийти 22 февраля. Позже маршрут был изменен на Шри-Ланку. Потом курс был проложен до города Суэц, но маршрут был изменен на порт Мапуту в Мозамбике. Далее судно последовало в Кейптаун и должно было прийти в Конго 10 апреля. Однако сменило свой курс на Лас-Пальмам, где ожидается 18 апреля.

Судно с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот".

В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству "Северного потока - 2" и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2" судно "Академик Черский". По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. "Северный поток - 2" построен на 93%.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

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