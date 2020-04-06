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РФПИ не исключает, что глобальный финансовый рынок начнет восстановление уже в 2020 году

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что положение России довольно хорошее

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Глобальный финансовый рынок может начать восстанавливаться уже в 2020 году, восстановление экономики возможно в следующем году. Об этом заявил в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC.

"Все зависит от эмоций людей, а их очень сложно предсказать, думаю, что следующие несколько недель будут очень тяжелыми для некоторых стран из-за коронавируса. Мы надеемся, что через две недели благодаря принятым мерам по ограничению передвижения людей ситуация улучшится. Людям нужно понять, что коронавирус пройдет, мир победит эту болезнь. Мы ожидаем, что рынок определенно восстановится в следующем году или, может быть, даже позже в этом", - сказал он.

"Мы наблюдаем глобальную экономическую рецессию. Положение России довольно хорошее. Россия, США и Саудовская Аравия должны участвовать в восстановлении рынков и установлении стабильности в мире, который может столкнуться с самой большой рецессией, чем когда-либо. Мы надеемся, что восстановление [экономики] начнется в следующем году", - добавил Дмитриев.

По его словам, Россия тесно сотрудничает с США. "Мы впечатлены сотрудничеством с США, очень профессиональная команда, - продолжил глава РФПИ. - Нам нужно идти дальше, работать над доверием. Нам нужно понять, что это большой вызов, который можно преодолеть, если РФ и США будут работать вместе, развивая позитивную повестку".

Дмитриев отметил, что разработка систем по выявлению коронавируса очень важна, уже 40 российских компаний заключили с EMG, портфельной компанией РФПИ контракты на 2 миллиона тестов. Эта сфера должна развиваться и после того, как закончится эпидемия коронавируса, считает глава фонда.

Тесты производства EMG работают по методу изотермической молекулярной диагностики, который позволяет провести тестирование в четыре раза быстрее и не менее точно, чем по технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции). РФПИ выступил в качестве инвестора в производство этих тестовых систем на российских площадках.

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