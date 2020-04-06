Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Всего в список включены девять сфер деятельности, говорится в опубликованном в понедельник постановлении правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в документе.
В список вошли:
- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
- культура, организация досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
- гостиничный бизнес;
- общественное питание;
- деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению - ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.