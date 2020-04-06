{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики

В перечень включены девять сфер деятельности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Всего в список включены девять сфер деятельности, говорится в опубликованном в понедельник постановлении правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в документе. 

В список вошли:

  • авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
  • культура, организация досуга и развлечений;
  • физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
  • деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
  • гостиничный бизнес;
  • общественное питание;
  • деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
  • деятельность по организации конференций и выставок;
  • деятельность по предоставлению бытовых услуг населению - ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для обращений о каникулах
Согласно постановлению, максимальный размер для потребительских займов составляет 250 тыс. рублей, для автокредитов - 600 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС