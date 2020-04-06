Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

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Всего в список включены девять сфер деятельности, говорится в опубликованном в понедельник постановлении правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в документе.

В список вошли: