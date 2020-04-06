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Коллекторы спишут часть долгов россиян на фоне распространения коронавируса

Программы поддержки должников запущены во всех коллекторских агентствах, входящих в организацию "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Коллекторские агентства организовали работу по списанию просроченной задолженности российских заемщиков после принятия закона о кредитных каникулах, который направлен на поддержку предприятий и индивидуальных заемщиков в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении саморегулируемой организации (СРО) Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"В связи с принятием закона о кредитных каникулах коллекторскими агентствами организована работа по списанию части просроченной задолженности заемщикам, обратившимся к ним", - заявили в организации, отметив, что программы поддержки должников запущены во всех коллекторских агентствах, входящих в организацию.

Так, если в результате уступки задолженности, кредитором является коллекторское агентство, входящее в СРО, должнику предложат индивидуальные условия погашения долга. Если кредитором остается банк или МФО, то коллекторские агентства будут оперативно информированы об обращении заемщиков-физических лиц за кредитными каникулами.

"При работе в качестве агентов, коллекторские компании, если это заранее не было дополнительно определено, не имеют права принимать самостоятельное решение по изменению графика платежей по долгу", - отмечается в заявлении.

После обращения должника в коллекторское агентство, с него могут списать часть просроченной задолженности, предоставить отсрочку или снизить сумму платежа.

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Россия
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