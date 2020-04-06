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Пандемия коронавируса нового типа
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Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для обращений о каникулах

Согласно постановлению, максимальный размер для потребительских займов составляет 250 тыс. рублей, для автокредитов - 600 тыс. рублей
Дом правительства РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дом правительства РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии из-за коронавируса, имеют право обратиться за кредитными каникулами. Это следует из постановления кабинета министров.

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Максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тыс. рублей, для потребкредитов индивидуальным предпринимателям - 300 тыс. рублей, для автокредитов - 600 тыс. рублей.

Предельный размер для кредитов, выданных не для предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, - равняется 1,5 млн рублей.

Также правительство утвердило методику расчета доходов заемщика, который сможет претендовать на кредитные каникулы. В документе указывается, что среднемесячный доход рассчитывается на основании информации, предоставленной заемщиками федеральными органами исполнительной власти, государственными органами, государственными внебюджетными фондами РФ.

Кредитные каникулы

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля 2020 года подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства. В соответствии с принятыми нормами, заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Заемщик может обратиться в банк в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 30 сентября 2020 года. При этом льготный период, который устанавливается для заемщика, может отстоять от дня выдвижения требования на 30 дней по ипотечным кредитам и на 14 дней - по потребительским кредитам. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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