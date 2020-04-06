ЦБ 6 апреля проведет аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Банк России принял решение провести 6 апреля аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 8 апреля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России проведет 6 апреля 2020 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 8 апреля 2020 года", - указано в сообщении ЦБ. Регулятор также подчеркивает, что считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы.

Банк России 10 марта принял ряд мер для стабилизации ситуации на рынке. На фоне ослабления рубля ЦБ объявил о решении приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Кроме того, регулятор решил начать с 10 марта помимо аукциона репо "тонкой настройки" и предоставления валютной ликвидности упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.