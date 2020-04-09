{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Забайкалья поддержали пострадавших от засухи фермеров на 191 млн рублей

По словам губернатора Александра Осипова, правительство сделало все возможное, чтобы сохранить и восстановить сельское хозяйство региона
Описание
© Виталий Тимкив/ТАСС

ЧИТА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края выплатило пострадавшим от засухи прошлого года фермерам региона в общей сложности 191 млн рублей, сообщил в четверг во время программы "Прямой разговор" в эфире ГТРК "Чита" губернатор региона Александр Осипов.

В марте вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продовольственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минвостокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу поддержки таких проектов.

"Засуха [была] в шести районах, было охвачено большое количество посевных площадей, более 200 млн рублей общий ущерб сельхозпроизводителей составил. К сожалению, большинство сельхозпроизводителей не были застрахованы, и это является серьезным ограничением для получения возмещения. Тем не менее, мы постарались найти средства, и были выплачены 99 млн рублей тем, кто был застрахован. И дополнительно мы нашли 92 млн рублей и оказали погектарную поддержку, чтобы максимально "восстановить" всех пострадавших", - сказал глава края.

Он отметил, что правительство сделало все возможное, чтобы, несмотря на негативные события, сохранить и восстановить сельское хозяйство региона.

Летняя засуха в Забайкалье в 2019 году уничтожила посевы на почти 40 тыс. га, из-за этого аграрии собрали лишь 106 тыс. тонн зерна - на 43% меньше, чем годом ранее. Урожай рапса сократился в два раза. Ущерб составил 218,2 млн рублей.

Теги
РоссияОсипов, Александр МихайловичДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пандемия может вызвать серьезный продовольственный кризис в Африке
Потери стран к югу от Сахары могут составить от $37 млрд до $79 млрд, отмечается в докладе Всемирного банка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС