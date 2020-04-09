Власти Забайкалья поддержали пострадавших от засухи фермеров на 191 млн рублей

ЧИТА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края выплатило пострадавшим от засухи прошлого года фермерам региона в общей сложности 191 млн рублей, сообщил в четверг во время программы "Прямой разговор" в эфире ГТРК "Чита" губернатор региона Александр Осипов.

В марте вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продовольственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минвостокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу поддержки таких проектов.

"Засуха [была] в шести районах, было охвачено большое количество посевных площадей, более 200 млн рублей общий ущерб сельхозпроизводителей составил. К сожалению, большинство сельхозпроизводителей не были застрахованы, и это является серьезным ограничением для получения возмещения. Тем не менее, мы постарались найти средства, и были выплачены 99 млн рублей тем, кто был застрахован. И дополнительно мы нашли 92 млн рублей и оказали погектарную поддержку, чтобы максимально "восстановить" всех пострадавших", - сказал глава края.

Он отметил, что правительство сделало все возможное, чтобы, несмотря на негативные события, сохранить и восстановить сельское хозяйство региона.

Летняя засуха в Забайкалье в 2019 году уничтожила посевы на почти 40 тыс. га, из-за этого аграрии собрали лишь 106 тыс. тонн зерна - на 43% меньше, чем годом ранее. Урожай рапса сократился в два раза. Ущерб составил 218,2 млн рублей.