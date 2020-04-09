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Сбербанк получил более 200 заявок по кредитам зарплатных клиентов под 0%

По собственной программе Сбербанка за реструктуризацией в банк обратились около 26 тыс. юридических лиц

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Сбербанк получил к настоящему времени более 200 заявок от микро- и малого бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей по программе кредитования зарплатных клиентов под 0% годовых, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

"Сбербанк уже получил более 200 заявок по программе кредитования зарплатных клиентов под 0%. В ближайшее время мы ожидаем увеличения количества заявок в связи с официальным запуском программы и выделением денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса", - сказал он.

По словам Попова, по собственной программе Сбербанка за реструктуризацией в банк обратились около 26 тыс. клиентов - юридических лиц.

Сбербанк указывает, что из них по сегменту малый и микро бизнес - более 25 тыс. клиентов по более чем 30 тыс. займов. "По ним мы уже приняли более 6 тыс. положительных решений", - уточнил зампред правления банка.

По сегменту средний бизнес в Сбербанк обратилось около 500 компаний с заявками по 900 договорам. Принято положительное решение более чем по 300 заявкам.

О программе

Банк России направит 150 млрд рублей на субсидирование процентной ставки Сбербанку, ВТБ, МСП Банку, Промсвязьбанку, Газпромбанку и банку "Открытие". В Минэкономразвития рассматривают возможность расширить список банков, которые смогут участвовать в программе.

Максимальная величина выдаваемых предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности занятых на предприятии и минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев, что позволит малому и микробизнесу иметь дополнительный зарплатный ресурс. ВЭБ.РФ возьмет на себя 75% гарантийного покрытия. Предполагается, что эти средства покроют шестимесячный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 1,5 млн сотрудников.

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