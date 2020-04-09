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ВТБ дал отсрочку платежа по кредитным картам более 1,5 млн клиентам

Все начисленные за апрель и май проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих шести месяцев, начиная с июня

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. ВТБ в рамках программы кредитных каникул одобрил более 1,5 млн владельцам кредитных карт банка отсрочки по платежам в апреле и мае. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

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"Все начисленные за два месяца проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих шести месяцев, начиная с июня. Клиенты по желанию могут продолжать вносить денежные средства на свою карту, они пойдут в счет погашения основного долга", - уточнили в банке.

Ранее банк ВТБ увеличил максимальный размер кредита, в том числе ипотечного, при котором можно подать заявку на получение кредитных каникул в случае снижения доходов на фоне пандемии коронавируса.

Правительство РФ 6 апреля утвердило максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии из-за коронавируса, имеют право обратиться за кредитными каникулами. Так, максимальный размер для потребительских кредитов составляет 250 тыс. рублей, для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям - 300 тыс. рублей, для автокредитов - 600 тыс. рублей.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев 7 апреля в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что правительство рассматривает возможность увеличения максимального размера ипотечного займа для обращения граждан за кредитными каникулами в ряде регионов России.

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