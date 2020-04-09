ФАС готова отложить принятие решений о тарифах на 2021 год из-за пандемии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила в связи с пандемией перенести на 45 дней сроки предоставления в органы регулирования заявлений об установлении тарифов на 2021 год, а также отсрочить предоставление в ФАС органами исполнительной власти регионов в сфере тарифного регулирования заявлений об установлении предельных уровней тарифов на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба предложила перенести на 45 дней сроки раскрытия информации, сроки предоставления в органы регулирования заявлений (предложений) об установлении регулируемых цен (тарифов) на 2021 год, а также предоставления в Федеральную антимонопольную службу органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов заявлений об установлении предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней тарифов на 2021 год", - говорится в сообщении.

В ФАС отметили, что инициатива ведомства связана с реализацией мер, направленных на предотвращение угрозы жизни и здоровью граждан из-за распространения коронавируса, в том числе с вводимыми на территории субъектов РФ ограничениями.

Ведомство уже подготовило проект постановления правительства о продлении срока предоставления соответствующих документов, он направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, добавили в антимонопольной службе.

Ранее ФАС уже перенесла ряд сроков для регулируемых компаний, которые ежегодно предоставляли бухгалтерскую и статистическую отчетность по итогам 2019 года и за I квартал 2020 года.