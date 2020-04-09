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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Камчатки разрешили большей части организаций возобновить свою деятельность

Среди них точки с товарами первой необходимости, ремонта техники, ателье, курьерские службы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апреля, /ТАСС/. Власти Камчатки расширили список организаций, которые продолжат работать в режиме полной самоизоляции регионе. Теперь в него входят 45 сфер деятельности, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин 8 апреля на совещании с губернаторами в режиме видеоконференции подчеркнул, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах должны быть достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не разрушительными для экономики. Глава государства поручил правительству РФ проанализировать и дать рекомендации коллегам в регионах "о целесообразности принятия тех или иных мер или нецелесообразности их использования".

"Мы утвердили перечень предприятий и отраслей, которые продолжат работу в режиме повышенной готовности. Перечень расширен - в него вошел целый ряд новых отраслей. Мы по максимуму стараемся дать возможность функционировать предприятиям при условии соблюдения там санитарных правил и правил дистанцирования", - приводятся в сообщении слова врио главы региона Владимира Солодова.

В этом списке 45 пунктов - это конкретные организации и сферы деятельности, которые продолжат работать в режиме полной самоизоляции региона. Среди них точки с товарами первой необходимости, ремонта техники, ателье, курьерские службы. В режиме дистанционного обслуживания работают кафе и буфеты, организации, предоставляющие ритуальные и охранные услуги. Продолжат работу адвокаты и нотариусы.

Камчатка с 1 апреля находится в режиме полной самоизоляции. Власти полуострова обязали жителей края не покидать свои дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, а также ситуаций, при которых имеется прямая угроза жизни и здоровью. На сегодняшний день на Камчатке два официально подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

В России на 8 апреля зафиксированы 8 672 случая заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (5 841). По данным федерального оперативного штаба на утро 8 апреля, умерли 63 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
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