Эксперты дали прогноз по уровню снижения ВВП России в 2020 году

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Падение ВВП России в 2020 году может составить от 1,18% до 5,6%, размер будет зависеть от мер государственной поддержки. Такие расчеты предоставили ТАСС в Центре стратегических разработок (ЦСР).

"Говоря об эффектах и последствиях, очень важно понимать особенности кризиса 2020 года. Ключевыми являются такие факторы, как шок спроса реального сектора экономики и сжатие внешнего спроса. Соответственно, сегодня как никогда особую значимость приобретают меры государственной поддержки (с фокусом на стимулирование конечного потребления). Именно они способны существенно повлиять на экономику, в частности скорректировать темп прироста ВВП", - сообщили в ЦСР.

В условиях текущих экономических ожиданий бизнеса снижение ВВП в 2020 году, по мнению экспертов ЦСР, может составить: 5,6% без оказания населению и бизнесу финансовых мер государственной поддержки, 4,58% при мерах господдержки в размере 300 млрд руб., 1,18% при мерах господдержки в размере 1,4 трлн руб.

В соответствии с опросом бизнеса большинство компаний ожидают падение спроса на товары, работы, услуги - в среднем на 19%. Падение спроса приводит к снижению выручки на 22% и прибыли на 20%. Такая негативная динамика финансово-экономических показателей влечет принятие решений по оптимизации затрат, включая и оптимизацию фонда оплаты труда (снижение численности сотрудников на 13%, снижение среднего уровня зарплат на 14%). Снижение доходов населения приводит к дополнительным негативным последствиям на спрос в экономике, отмечают в ЦСР.

Также в ЦСР обращают внимание на отличия сегодняшнего снижения цен на нефть и роста курса доллара от ситуации кризисов 2009 и 2015 годов: в 2009-м цена на нефть снизилась на 55%, курс доллара вырос на 45%; в 2015-м цена на нефть снизилась на 50%, а курс доллара вырос на 64%; в 2020 году на конец марта цена нефть снизилась на 77%, в то время как курс доллара вырос на 20%. Это не позволяет даже частично компенсировать экспортные доходы в рублевом эквиваленте, подчеркивают эксперты.

Кроме того, если раньше экономика Китая росла (например, темп прироста ВВП Китая в период 2008-2009 годов составлял 9,7% и 9,4% соответственно), то в 2020 году (по состоянию на февраль) индекс производства в Китае снизился более чем на 15%. При этом именно Китай занимает порядка 13% в структуре экспорта России. Все это говорит о низком потенциале роста такой компоненты ВВП как чистый экспорт. При этом именно чистый экспорт в кризисный 2009 год компенсировал еще большее падение ВВП (темп прироста ВВП в 2009-м составил минус 7,8%, вклад чистого экспорта +4,7 п.п.).

Господдержка экономики

Согласно результатам мониторинга ЦСР, бизнес ждет меры государственной поддержки как налогового, так и неналогового плана. Среди неналоговых мер эксперты выделяют госсубсидию на выплату заработных плат работникам в течение шести месяцев, предоставление на полгода каникул по выплате процентов и погашению основного долга по кредитным договорам, субсидирование затрат на аренду, а также единовременную финансовую помощь компаниям, экономически пострадавшим из-за коронавируса, за счет бюджета или специальных фондов.

В случае с налоговыми мерами поддержки речь идет об отмене начисления НДС на ближайшие шесть месяцев, а по ранее возникшему НДС - установлении отсрочки по уплате на шесть месяцев, отмене начисления страховых взносов и НДФЛ из фонда оплаты труда на ближайшие шесть месяцев, отмене начисления налога на прибыль на ближайшие шесть месяцев, отмене начисления ЕНВД, налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) и по патентной системе, отмене начисления налога на имущество и отмене начисления земельного налога.

"Что касается отраслей, то риску банкротства подвержены 28% компаний. Наибольший риск банкротства, по данным мониторинга, наблюдается в торговле и сфере услуг, транспортном секторе и в недвижимости и строительстве", - посчитали в ЦСР. Соответственно, по мнению экономистов, меры поддержки должны быть в первую очередь сконцентрированы именно на этих отраслях.

Инфляция

Комментируя вопрос об ожидаемой инфляции по итогам 2020 года, эксперты отметили, что сдержать разгон роста цен, с одной стороны, сможет снижение потребительского спроса. По экономическим ожиданиям бизнеса, снижение спроса может составить 19%. При этом, с другой стороны, к росту цен может привести девальвация рубля.

"В соответствии с данными нашего опроса к концу марта бизнес ожидал инфляцию на уровне 11%, однако данные экономические ожидания в настоящее время имеют склонность к снижению (прежде всего из-за ослабления спроса на конечные товары и услуги и ожиданий снижения реальных доходов населения)", - рассказали в ЦСР.