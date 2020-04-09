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Минэнерго начало проводить стресс-тесты компаний ТЭК в условиях коронавируса

На их основе ведомство предложит меры поддержки отрасли

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ приступило к проведению стресс-тестов нефтегазовых, энергетических и угольных компаний в условиях ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. По итогам этой работы будут сформированы рекомендации с мерами поддержки компаний ТЭК, сообщает министерство.

"По результатам анализа полученных данных будут сформированы соответствующие рекомендации о целесообразности мер поддержки отраслевых компаний", - сообщает Минэнерго со ссылкой на слова замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

"Исследования проводятся совместно с экспертами ведущих российских банков - Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Газпромбанка. Рассматривается возможный комплекс мер по стабилизации деятельности компаний при различных сценариях развития экономики", - сказал он.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось 31 марта 2020 года. Причиной стали разногласия между Россией и Саудовской Аравией об условиях его продления после марта. Выход из соглашения послужил поводом для роста добычи в странах ОПЕК, что наложилось на беспроцентное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Цена нефти на сочетании этих факторов впервые за 20 лет опускалась до $22 за баррель.

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