Мишустин поддержал предложение единороссов об ограничении цен на продукты

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции "Единая Россия" о возможности заморозки цен на продукты. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн по итогам видеосовещания единороссов с премьером.

"Председатель правительства согласился практически со всем, что было предложено фракцией. Это касается и ограничений цен на лекарства, на продукты питания и иные товары первой необходимости. Это касается вопросов, связанных с поддержкой бизнеса, работодателей, предприятий среднего и малого предпринимательства в части налоговых каникул и введения отсрочки по уплате арендных платежей", - сказал Хинштейн.