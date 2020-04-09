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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Источник: Саудовская Аравия ждет от России большего сокращения добычи, чем на 1,6 млн б/с

При этом собеседник ТАСС не стал уточнять, какая величина в итоге устроит Эр-Рияд

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Вечером в среду стало известно, что Россия готова обсуждать снижение своей добычи нефти на 14% от среднего уровня добычи в первом квартале 2020 года, или на 1,6 млн б/ с. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель министерства.

"Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение", - сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии. При этом он не стал уточнять, какая величина в итоге устроит саудовскую сторону. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Россия готова обсуждать снижение добычи и на 2 млн б/с.

В то же время объем ограничений не единственный вопрос между партнерами. Два источника ТАСС в организации сказали, что стороны пока не пришли к взаимопониманию по базовому уровню, от которого предлагается сокращать 10 млн б/с. "Саудиты по-прежнему хотят снижать только от 12,3 млн б/с", - отметил один из собеседников. Другой подтвердил, что точка отсечения "пока является камнем преткновения".

Переговоры министров ОПЕК+ состоятся сегодня в 16:00 по мск в формате вебинара.

Теги
РоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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