Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23% от своих уровней добычи, добавил собеседник агентства.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ договорились ограничить добычу нефти в целом на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

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Ранее источник ТАСС заявил следующее: "План такой, что 10 млн баррелей - это сокращение на май-июнь. Затем до конца года квота снижается до 8 млн баррелей в сутки, а до конца апреля 2021 года - до 6 млн баррелей в сутки ".

Отмечается, что встреча началась в 17:30 мск. Первые два часа у министров ушло на обмен мнениями по ситуации на рынке, только затем они начали рассматривать сценарии сокращения добычи.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в интервью Shana заявил, что в случае договоренностей ОПЕК+ о снижении общей добычи на 10 млн баррелей в сутки каждая страна сократит производство сырья на 22%. Иран, Ливия и Венесуэла по-прежнему могут не сокращать добычу, добавил он.

По данным источника Bloomberg, Россия и Саудовская Аравия договорились взять базовый уровень отсечения в 11 млн баррелей в сутки. В этом случае и Россия, и Саудовская Аравия в мае-июне снизят добычу до 8,5 млн баррелей в сутки.

По данным источника ТАСС, участвующего в переговорах, страны ОПЕК+ обсуждают распределение квот по сокращению добычи нефти, три страны не согласны с предложением.

"Сейчас настоящий вызов, обсуждаем распределение квот. Идут дискуссии", - сказал собеседник.

Как сообщил источник ТАСС, не согласна с условиями распределения квот Мексика. "Все договорились за исключением Мексики. Пока продолжаем", - сказал он. По данным источника Reuters, участники заседания пытаются уговорить Мексику сократить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Другой источник добавил, что, "судя по всему, встреча закончится очень нескоро".

Страны ОПЕК+ договорись о проведении следующей министерской встречи 10 июня 2020 года, она пройдет в формате вебинара. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

"Следующая встреча 10 июня, думаю, она тоже пройдет в формате вебинара", - сказал он.