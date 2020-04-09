Минэкономразвития хочет отложить разработку прогноза социально-экономического развития

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок в связи с текущей ситуацией в экономике, сообщили в пресс-службе министерства.

"В связи с текущей ситуацией в экономике Минэкономразвития выступило с предложением перенести разработку сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что апрельские поправки в бюджет текущего года и уточнение прогноза социально-экономического развития России на 2020-2022 годы переносятся на неопределенный срок. Собеседники издания отмечали, что ситуация в экономике меняется слишком быстро, поэтому сложно предугадать даже ближайшее будущее.

2 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что ведомство до 9 апреля представит новые сценарные условия развития российской экономики, связанные с шоками в мировой экономике, в том числе из-за распространения нового коронавируса. По словам министра, новый прогноз Минэкономразвития, поступивший в Госдуму 19 февраля вместе с поправками к бюджету на 2020-2022 гг., не учитывает всех текущих внешних факторов.