Доходы ставших безработными граждан не будут включаться в расчет уровня доходов

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Минтруд предложил новый порядок расчета уровня дохода граждан при предоставлении мер социальной поддержки. В доходах семьи не будут учитываться доходы от трудовой деятельности, если на момент обращения за социальной помощью гражданин был признан безработным, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Поправки, разработанные по поручению президента, позволят оперативно реагировать на изменение доходов граждан. Предлагаемые изменения существенно повысят доступность мер социальной поддержки для безработных граждан. Новый порядок расчета среднедушевого дохода семьи будет учитывать финансовое положение семьи непосредственно на момент обращения за помощью", - передает пресс-служба слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

"Среднедушевые доходы семьи учитываются при заключении социального контракта, назначении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, выплат на детей от 3 до 7 лет, предоставлении субсидий на оплату ЖКУ и бесплатных соцуслуг", - сказали в министерстве.

Как отметили в Минтруде, изменение подхода к определению нуждаемости при предоставлении этой помощи позволит в течение года 170 тыс. безработным гражданам получить дополнительные меры поддержки. "Предлагаемый порядок расчета среднедушевого дохода семьи предлагается установить до конца 2020 года", - добавили в Минтруде.

Ранее президент Владимир Путин предложил выплачивать в апреле, мае и июне всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, пособие по безработице автоматически по верхней планке в размере МРОТ - 12 130 рублей. Он также заявил, что семьи с безработными родителями будут получать в ближайшие три месяца по 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, не достигшего 18 лет.

На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Многие государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн. В России зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.