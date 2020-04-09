Кабмин утвердил правила возврата средств за зарубежные туры из фондов на базе "Турпомощи"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила возврата средств туристам за отмененные из-за коронавируса зарубежные туры из фондов персональной ответственности туроператоров, администрируемых на базе ассоциации "Турпомощь". Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, правительство может разрешить туроператорам в сфере выездного туризма осуществлять туристам возвраты из фондов персональной ответственности, если другая страна ограничила въезд туристов или если в другой стране возникла угроза безопасности жизни и здоровью, а равно опасности причинения вреда имуществу. При этом Ростуризм должен размещать на своем сайте перечень таких стран с указанием даты начала действия ограничений.

Если правительство приняло такое решение, туроператор должен в течение двух недель направить в "Турпомощь" уведомление о возврате своим клиентам. После этого в течение шести месяцев туроператор формирует реестр требований туристов и иных заказчиков туристических услуг о возврате. При этом нельзя вносить в такой реестр туристов, которые меняли сроки поездки. "В реестр требований не включаются требования туриста и (или) иного заказчика по договору о реализации туристского продукта, в который были внесены изменения в части сроков совершения путешествия", - отмечается в документе.

Форму требования о возврате утверждает и публикует на своем сайте "Турпомощь". Турист может претендовать на возврат по такой схеме, если приобрел тур до решения правительства о запуске такого механизма возврата. При этом тур или услуги должны быть оплачены полностью или частично, а даты тура должны полностью или частично совпадать со сроком ограничений в другой стране, из-за которых поездка туда стала невозможна.

Требования к туроператорам

У туркомпании, которая решила воспользоваться возможностью осуществлять возвраты за счет фонда персональной ответственности, должно быть финансовое обеспечения ответственности туроператора в сфере выездного туризма, действующее в течение срока формирования реестра требований, а также в течение 120 дней после даты окончания его формирования. При этом туроператор не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства.

В течение 60 рабочих дней со дня поступления документов от туроператора в "Турпомощь" объединение осуществляет выплаты из средств фонда персональной ответственности туроператора путем перечисления денежных средств на счет туриста. При этом "Турпомощь" информирует туроператора и Ростуризм о том, что выплата была произведена.

Выплата денежных средств туристу из средств фонда персональной ответственности осуществляется в рублях.

Новые возможности

Ранее правительство РФ предоставило туркомпаниям в сфере выездного туризма возможность выплачивать компенсации за отмененный из-за коронавируса отдых из фондов персональной ответственности туроператоров, администрируемых на базе ассоциации "Турпомощь".

Если туроператор решает воспользоваться средствами из фонда для выплат туристам, то в этом году он должен пополнять свой фонд в установленном законом порядке, то есть в каждом квартале равными платежами на основе данных отчетности за 2019 год. Если туроператор решит не распаковывать фонд персональной ответственности для выплат туристам, он получит возможность переноса ежегодного взноса в фонд за 2020 год на срок до 15 апреля 2021 года.

"Для многих туроператоров перенос сроков уплаты взносов в фонд персональной ответственности важен в силу больших объемов денежных средств, которые нужны сейчас. Для части туроператоров актуальнее получить доступ к фонду, но продолжать пополнять его в прежнем режиме. Указанные меры должны стать для туроператоров дополнительным инструментом выполнения своих обязательств перед туристами и обеспечения текущей деятельности", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе Ростуризма новые меры поддержки турбизнеса.