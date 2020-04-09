Эксперты отмечают рост продаж алкоголя в магазинах в РФ на фоне карантина и закрытия баров

"Рост продаж алкоголя в крупнейших розничных сетях России на неделе с 23 по 29 марта продолжил ускоряться, темпы его продаж за эти семь дней впервые обогнали значения в продовольственных и непродовольственных категориях", - приводятся в сообщении слова директора по работе с ретейлом Nielsen Россия Константина Локтева.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Эксперты исследовательской компании Nielsen Россия отмечают ускорение продаж алкоголя в магазинах в РФ на фоне карантина и закрытия баров. Об этом говорится в отчете компании, который есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в отчете Nielsen, продажи водки в магазинах крупнейших розничных сетей России за неделю с 23 по 29 марта выросли на 31% по сравнению с показателем за аналогичный период в прошлом году. На предыдущей неделе рост составлял 21%, а двумя неделями ранее - 10%. Продажи виски за неделю 9-15 марта выросли на 19%, в период с 16 по 22 марта - на 33%, с 23 по 29 марта - на 47%. Продажи пива росли с начала марта на 15%, 14% и 25% в неделю. Объем проданных игристых вин увеличивался на 11%, 6% и 5% в неделю.

По словам Локтева, связать увеличение продаж можно сразу с несколькими факторами. Во-первых, в первые недели ажиотажного спроса большинство покупателей ориентировались на покупку товаров длительного хранения, в то время как покупка алкоголя в этот период отошла на второй план. И уже позже, создав необходимые запасы, часть покупателей приняла решение приобрести алкоголь - его продажи начали активно расти после объявления нерабочей недели. Во-вторых, Локтев отмечает влияние закрытия кафе и ресторанов, которое также привело к приросту продаж алкогольной продукции в магазинах.

Кроме того, по мнению Локтева, на рост продаж повлиял существующий запрет на продажу алкоголя онлайн. Если большинство других товарных категорий можно приобрести через интернет, то единственным способом покупки алкоголя является посещение офлайн магазинов, пояснил он.

Позиция ретейла

Крупнейший по числу магазинов в России ретейлер "Магнит" сообщил ТАСС, что согласен с выводами исследования.

Представитель "Азбуки Вкуса" отметил, что продажи алкоголя, как крепкого, так и игристых и тихих вин, выросли по нескольким причинам. К ним относится падение рубля, из-за которого люди стали закупаться любимыми напитками впрок, ожидая их удорожания, осложнение эпидемиологической ситуации в Европе и ожидание дефицита поставляемой оттуда продукции в связи с этим, режим карантина и "долгих выходных", объявленных в стране. Кроме того, по мнению ретейлеров, на увеличение продаж может повлиять временная нехватка санитайзеров и антисептиков для рук, во время которой для дезинфекции вместо спирта люди используют водку и возможно, фактор стресса, уровень которого в целом вырос у всех людей.