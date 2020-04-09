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Пандемия коронавируса нового типа

Больше половины субъектов России сформировали списки системообразующих предприятий

В Архангельской области в список вошли судостроительные предприятия и алмазодобывающие компании, В Ивановской области - фирмы из сферы медицины

ТАСС, 9 апреля. Власти 45 субъектов РФ утвердили региональные списки системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в условиях пандемии коронавируса. В Архангельской области в перечень попали судостроительные заводы, в Иркутской - нефтехимические и фармацевтические предприятия, а в Крыму как важную отрасль отметили виноделие, сообщили ТАСС в регионах.

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В конце марта президент России Владимир Путин поручил сформировать в каждом регионе страны собственный список системно значимых предприятий по аналогии с перечнем, который составлен на федеральном уровне. Финальный список системообразующих предприятий РФ будет утвержден 10 апреля на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Включение в этот перечень позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и др.

Северо-запад

На данный момент на северо-западе страны списки предприятий утверждены в семи регионах, включая Санкт-Петербург. В Архангельской области, кроме предприятий энергетики и авиакомпаний, в список включены судостроительные предприятия Северодвинска "Севмаш" и "Звездочка", алмазодобывающие компании, а также "Архангельский траловый флот". "Они обеспечивают работой огромное количество субподрядчиков из малого и среднего бизнеса. Поддерживая основные системообразующие организации, мы понимаем, что вслед за ними продолжат функционировать сотни или даже тысячи других предприятий", - отметили в пресс-службе администрации региона.

В перечне Республики Карелии есть судостроительно-судоремонтный завод, газовые и энергокомпании, предприятия по добыче природных ископаемых, дорожные и строительные организации. В Карелии также к значимым отнесены хлебные и молочные комбинаты и племенные хозяйства. Обширнее список системообразующих предприятий в Вологодской области. "Эти предприятия нельзя остановить, иначе рухнет экономика страны и региона. Это предприятия непрерывного цикла, жизнеобеспечивающие, машиностроения, оборонные, сельское хозяйство, лесопромышленные компании, которые 50% продукции отправляют на экспорт", - сказал губернатор Олег Кувшинников в эфире телеканала "Россия-1".

Свой список сформировали власти Новгородской и Ленинградской областей, а также в Санкт-Петербурге. "Правительство Петербурга будет проводить мониторинг финансово-экономической ситуации на этих предприятиях для своевременного принятия мер поддержки", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Евгения Елина.

Сибирь

Со списками системообразующих предприятий уже определились шесть из 10 регионов Сибири. В их числе Иркутская и Омская области, Алтайский край и Республика Алтай. В списках в основном оборонные и нефтегазовые заводы, обрабатывающие производства, предприятия АПК, ряд строительных предприятий, аэропорты, а также сфера связи, ЖКК и торговли.

Самый длинный перечень у Томской области, губернатор Сергей Жвачкин внес в него 240 организаций. Это компании строительного сектора, потребительского рынка, банки, вузы и купные промышленные заводы. Власти региона обещают, кроме федеральных мер поддержки, оказывать таким предприятиям дополнительную помощь, до 2021 года отсрочат арендную плату за госимущество и снизят имущественный налог для собственников торговых центров.

О региональной поддержке предприятиям из стратегического списка заявляют и власти Новосибирской области. Здесь в числе системообразующих есть крупнейшие угледобывающие компании "Сибирский антрацит" и "Разрез Восточный", крупные оборонные предприятия, а также медицинские и фармацевтические компании, которые базируются в наукограде Кольцово под Новосибирском. "В перечень вошли те предприятия, которые стали опорными для своей отрасли, и для смежных для нее отраслей, которые в свою очередь также создают свою занятость и свою налогооблагаемую базу", - сказал ТАСС председатель новосибирского областного отделения "Опоры России" Сергей Соколов.

Урал и ПФО

Менее активно по сравнению с другими федеральными округами списки предприятий формируют власти регионов Приволжья и Урала. В последнем пока лишь два субъекта утвердили такие перечни. Это Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ (Югра). В Свердловске к числу приоритетных отнесены горно-металлургические комплексы, химическая и легкая промышленность, производство строительных материалов, а также лесопромышленный, топливно-энергетический комплексы, транспорт и здравоохранение.

В списке Югры есть нефтяные, газовые, энергетические предприятия, организации лесопереработки и аэропорты. "В Югре разработан план по поддержке системообразующих компаний. Сейчас он в правительстве на согласовании. В нем все меры, которые направлены на сохранение цепочки производства, логистических связей и продажи", - сказал ТАСС представитель департамента экономического развития Югры.

Определились со списком производств всего пять регионов из 14 субъектов Приволжского федерального округа. В Самарской области в перечень включены "АвтоВАЗ", Новокуйбышевская нефтехимическая компания. В Удмуртии в перечень вошли ижевский завод "Купол", производящий зенитные ракетные комплексы "Тор", Воткинский завод (входит в госкорпорацию "Роскосмос"). Экономический блок правительства региона будет оценивать основные технические и финансово-экономические показатели этих предприятий, просчитывать риски и в случае необходимости предлагать варианты по их устранению.

Центр

Выполняют поручение президента РФ и в центральном федеральном округе. Здесь более 80% субъектов утвердили списки предприятий, которым разрешено работать в условиях пандемии. Во Владимирской области в список попали крупнейшие в регионе фабрики и заводы, в том числе фармкомпания "Генериум", производящая первые российские экспресс-тесты на коронавирус, производитель товаров для сна "Аскона", кондитерская фабрика "Ферреро". Среди приоритетных есть и производитель автобусов "Волгабас", а также оборонные предприятия.

В Ивановской области тоже включили в список несколько фирм из сферы медицины. Работать в условиях пандемии разрешили компании "Нейрософт", производящей медприборы. Фактически ее деятельность не подпадает под пункты указа президента, но у предприятия есть действующие договоры поставки оборудования в московскую инфекционную больницу в Коммунарке, то есть она осуществляет неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств.

В перечень системообразующих предприятий Курской области вошли около 80 компаний, фирм, заводов, агрокомплексов. В соседней Белгородской области список пополнили сельскохозяйственные компании, крупнейшие заводы по выпуску мяса птицы, кондитерских изделий, различного оборудования. Для таких предприятий власти региона обещают предусмотреть меры, направленные на развитие и реструктуризацию ранее привлеченных кредитов. В ближайшее время свой перечень сформируют и власти Московской области. "Список готовит Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, сейчас перечень предприятий находится на согласовании", - сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Юг и Кавказ

Почти половина регионов Кавказа, а также Южного федерального округа тоже составили свои списки приоритетных предприятий. Устойчивость экономики Кабардино-Балкарии (КБР) будут обеспечивать предприятия связи, АПК, туризма и ЖКХ. Не забыли здесь и о туристической отрасли, работать разрешено акционерным обществам "Курорт-Эльбрус", "Эльбрустурист" и "Курорт Нальчик".

"В перечень включена 71 организация, осуществляющая деятельность в сферах промышленности, цифрового развития, туризма, санаторно-курортного комплекса, транспорта, с численностью занятых порядка 75 тыс. человек. В случае ухудшения положения предприятий или возникновения рисков Минэкономразвития КБР проработает предложения о необходимых мерах по стабилизации положения организации и обеспечению занятости граждан", - сообщил ТАСС министр экономического развития региона Борис Рахаев.

В Южном федеральном округе списки предприятий утверждены в Адыгее, Краснодарском крае, а также в Крыму. Список последнего состоит из 92 позиций. В их числе есть предприятия виноделия, сельхозпредприятия по выращиванию и хранению фруктов, производству мясных и молочных продуктов, добычи нефти и газа, судостроения. Власти полуострова также разрешили работать "Массандре", Крымскому содовому заводу, Керченскому металлургическому заводу, а также международному аэропорту Симферополь, "Почте Крыма" и региональной телерадиокомпании.

 

Дальний Восток

 

Списки составили и более половины регионов Дальнего Востока. Власти Камчатского края включили в перечень организации, занимающиеся добычей рыбы и ее переработкой. На Чукотке приоритет отдали двум крупнейшим портам региона, Анадырскому и торговому порту Певек, через которые осуществляется основной объем грузоперевозок, в том числе и по программе Северного завоза.

Власти Приморья выделили завод "Варяг", Дальнегорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) и Дальневосточный завод (ДВЗ) "Звезда", авиазавод "Прогресс", который специализируется на выпуске вертолетов, в частности ударного Ка-52 и многоцелевого Ка-62, а также "Мазда", единственному на Дальнем Востоке автомобильному заводу.

Один из самых больших списков предприятий на Дальнем Востоке - в Хабаровском крае. В него включены более 100 промышленных предприятий, в том числе авиационный и металлургический заводы, предприятия топливно-энергетического и горнодобывающего секторов экономики. Как пояснил ТАСС представитель пресс-службы регионального правительства, в числе приоритетных есть и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, который производит боевые самолеты Су-35, Су-27СМ и Су-30, а также новейший истребитель пятого поколения Су-57 и детали для гражданских судов.

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В Эквадоре приостановили добычу нефти
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