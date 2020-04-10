"Известия": правительство приобрело пакет акций Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн рублей

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Сделка по покупке правительством РФ пакета акций Сбербанка у Банка России состоялась 9 апреля. Об этом в четверг вечером сообщила газета " Известия " со ссылкой на неназванного федерального чиновника.

По данным издания, сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд рублей меньше, чем изначально планировалось. Такое решение связывают со снижением стоимости бумаг Сбербанка на Московской бирже - с момента объявления о сделке 11 февраля акции упали на 20%, пишет газета.

Отмечается, что информацию о состоявшейся сделке изданию подтвердили и два источника, близкие к правительству.

11 марта министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство РФ намерено завершить сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, не деля ее на транши.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. Закон "О приобретении правительством РФ у Центрального банка Российской Федерации акций ПАО "Сбербанк России" устанавливает, что приобретение акций Сбербанка будет осуществляться в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка России соответствуют целям управления Фондом - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.

Также глава государства подписал закон "О перечислении части доходов, полученных ЦБ РФ от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Он содержит корректировку суммы дохода ЦБ от продажи акций Сбербанка, которая останется в распоряжении регулятора. Согласно закону, ЦБ получит 300 млрд руб. Кроме того, предусмотрена возможность ЦБ получить сумму, компенсирующую ему убыток от продажи в 2020-2023 годах кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства в сроки, установленные правительством РФ, но не более 200 млрд руб.