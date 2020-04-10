{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В США заявили, что приветствуют готовность ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти

Ранее сообщалось, что объемы сократят на 10 млн баррелей в сутки

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют сообщения о достижении странами - участницами формата ОПЕК+ принципиальной договоренности о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Об этом заявил в четверг в Вашингтоне информационному агентству Reuters представитель администрации США высокого ранга.

"Эти обязательства послали бы важный сигнал о том, что все государства, являющиеся крупными производителями нефти, упорядоченным образом ответят на рыночную конъюнктуру, вызванную пандемией, которую спровоцировало распространение [нового] коронавируса", - сказал упомянутый представитель исполнительной ветви власти США.

Он также напомнил, что в пятницу пройдут экстренные переговоры министров энергетики стран Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. В них будет участвовать и министр энергетики США Дэн Бруйетт, подтвердил представитель вашингтонской администрации.

Как следует из проекта соглашения ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки - с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. План предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 млн баррелей в сутки.

Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за пандемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Частные медучреждения получат гранты на уход за пенсионерами в изоляции из-за пандемии
Размер гранта будет зависеть от заявленного числа лиц, которым организация планирует оказывать услуги по уходу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС