В США заявили, что приветствуют готовность ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют сообщения о достижении странами - участницами формата ОПЕК+ принципиальной договоренности о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Об этом заявил в четверг в Вашингтоне информационному агентству Reuters представитель администрации США высокого ранга.

"Эти обязательства послали бы важный сигнал о том, что все государства, являющиеся крупными производителями нефти, упорядоченным образом ответят на рыночную конъюнктуру, вызванную пандемией, которую спровоцировало распространение [нового] коронавируса", - сказал упомянутый представитель исполнительной ветви власти США.

Он также напомнил, что в пятницу пройдут экстренные переговоры министров энергетики стран Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. В них будет участвовать и министр энергетики США Дэн Бруйетт, подтвердил представитель вашингтонской администрации.

Как следует из проекта соглашения ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, совокупно страны ОПЕК+ ограничат добычу на 10 млн баррелей в сутки - с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. План предполагает, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти равными квотами - на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 млн баррелей в сутки.

Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за пандемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.