Трамп после разговора с Путиным и саудовским королем заявил, что ОПЕК+ близка к сделке

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел "очень хороший разговор" с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, обсудив пути нормализации условий работы энергетических секторов трех стран. Как заявил американский лидер на брифинге для журналистов в Белом доме, страны ОПЕК+, по его мнению, приблизились к достижению договоренностей по объемам добычи нефти.

"Я только что поговорил с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом, и у нас был большой разговор по поводу добычи нефти и ОПЕК, а также способов, с помощью которых мы можем сделать так, чтобы наша промышленность хорошо себя чувствовала, чтобы у нефтяной промышленности дела были лучше, чем сейчас", - сказал он.

"Показатели сейчас такие низкие, что по всему миру будет приостановка производства и, конечно же, будет приостановка в нашей стране. Мы не хотим, чтобы это происходило", - отметил американский президент. "Ее (нефть - прим. ТАСС) добывают в таких объемах, что никто уже не знает, что с ней делать. Вот так обстоят дела", - констатировал хозяин Белого дома. "Честно говоря, не хватает даже места для ее хранения. Наши хранилища сейчас заполнены", - добавил он.

"У нас был очень хороший разговор. Посмотрим, что получится", - подчеркнул Трамп. "Как вы знаете, [страны] ОПЕК встречались сегодня, и я бы сказал, что они приближаются к достижению договоренностей, мы скоро узнаем об этом", - добавил хозяин Белого дома.

Продолжение переговоров

Президент США заявил, что намерен в ближайшие часы продолжить переговоры об объемах добычи нефти в мире.

"[Сейчас] мы ответим на несколько вопросов, после чего я вернусь к переговорам о нефти и о [ситуации с] авиакомпаниями", - сказал Трамп в четверг в начале брифинга в Белом доме.

Кроме того, американский лидер отметил, что ОПЕК+ может объявить о договоренностях относительно объемов добычи нефти в ближайшее время. "Вероятно, они объявят о чем-то сегодня или завтра. <...> Это может быть хорошо, а может быть не так хорошо, так или иначе", - сказал Трамп. Он также выразил мнение, что Россия и Саудовская Аравия "хорошо ладят" на нынешних переговорах ОПЕК+. "Я думаю, они очень хорошо ладят", - сказал глава вашингтонской администрации.

Страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн б/с. Источники ТАСС говорили, что участники встречи договорились сократить добычу на 10 млн б/с на период с мая по конец июня, но при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и "с гневом" покинула встречу. Обсуждения продолжатся в пятницу в рамках Группы двадцати (G20).

Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нефть резко упал из-за эпидемии коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.